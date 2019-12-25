Петербург попал на окраину циклона, обойдется пока без дождей

Температура воздуха сегодня в городе составит +25…+27 градусов.

В понедельник, 7 июня, метеорологические условия в Петербурге будет формировать северная периферия циклона. При переменной облачности в городе обойдется без существенных осадков, а вот в Ленобласти пройдут дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня в городе составит +25…+27 градусов, в Ленобласти +23…+28. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что утром на "зеленой" ветке в Петербурге увеличили интервал движения поездов.

Фото: pixabay.com