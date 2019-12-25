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Петербуржцев предупредили о похолодании
Сегодня, 21:41
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Петербуржцев предупредили о похолодании

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Циклон принесет с собой дожди.

На следующей неделе петербуржцам придется достать ветровки и плащи: главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в интервью "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" сообщил о скором похолодании. 

Погода начнет меняться на следующей неделе. Циклом принесет с собой дожди. До выходных же можно ожидать сухую погоду до +28 градусов тепла. 12 числа придет новый атмосферный фронт, который немного поменяет погоду, температура будет падать постепенно, а не резко. По уточнению Колесова, сухой период заканчивается.

Но холодные воздушные массы к нам пока не идут, поэтому будет не +26...+28, как сейчас, а +20.

отметил синоптик

Ранее мы писали, что съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: похолодание, прогноз погоды
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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