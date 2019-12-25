В ночь на 20 октября в Петербурге температура составила +0,4 градуса

Это на 0,9 градуса ниже показателя предыдущего дня.

Скандинавский антициклон сформировал над центральными и северо-западными областями Европейской России сухую и тихую погоду. Это привело к активизации процессов выхолаживания, сообщил синоптик Михаил Леус.

В Москве и Петербурге ночь 20 октября стала самой холодной с начала осени. На 06:00 в столице минимум составил +0,1 градуса, что на 1,9 градуса ниже, чем было у прежнего холодного лидера (4 октября). В городе на Неве зафиксирована минимальная температура +0,4 градуса – на 0,9 градуса ниже показателя предыдущего дня.

В ближайшие два часа температура воздуха может понизиться еще, поэтому точные данные о минимальных показаниях будут получены после 09:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в ночь на 19 октября в Ленинградской области самый низкий показатель (-5,2 градуса) отметили в поселке Ефимовский.

Фото: Piter.TV