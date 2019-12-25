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Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени
Сегодня, 8:45
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Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени

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Самый низкий показатель (-5,2 градуса) зафиксировали в поселке Ефимовский.

В Петербурге ночь 19 октября стала самой холодной с начала осени. По данным городской метеостанции, к 07:00 температура воздуха опустилась до +1,5 градуса. Это на 0,1 градуса ниже, чем было у прежнего лидера, 14 октября. 

Как сообщил синоптик Михаил Леус, в большинстве районов Ленинградской области наблюдались заморозки. Самый низкий показатель (-5,2 градуса) зафиксировали в поселке Ефимовский. 

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Северной столице будет солнечно и сухо: город окажется под влиянием западной периферии антициклона. Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, в области +6…+11 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: осень, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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