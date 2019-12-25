Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге

Владельцев авто просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не попасть в неудобное положение.

В Петербурге вновь проходят съемки художественных фильмов, передает комитет по транспорту. На этот раз движение будет ограничено 12 июня с 10 утра до 22 часов вечера:

Тифлисская улица;

Площадь Академика Сахарова;

Менделеевская линия;

Биржевой проезд;

Тифлисский переулок.

С 8 часов утра 11 июня до 22 часов вечера 12 июня:

Тифлисская улица;

Площадь Академика Сахарова;

Менделеевская линия.

Помимо этого будет ограничено движение автомобилей по улице профессора Попова и по Аптекарскому проспекту. Ограничения начнутся 11 июня и продлятся до 14 июня. Ознакомиться с подробными схемами объезда можно на сайте комитета по транспорту.

Ранее мы писали, что пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из реанимации.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту