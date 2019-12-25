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Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге
Сегодня, 20:48
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Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге

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Владельцев авто просят заранее продумывать свой маршрут, чтобы не попасть в неудобное положение.

В Петербурге вновь проходят съемки художественных фильмов, передает комитет по транспорту. На этот раз движение будет ограничено 12 июня с 10 утра до 22 часов вечера: 

  • Тифлисская улица; 
  • Площадь Академика Сахарова;
  • Менделеевская линия;
  • Биржевой проезд;
  • Тифлисский переулок.

С 8 часов утра 11 июня до 22 часов вечера 12 июня: 

  • Тифлисская улица;
  • Площадь Академика Сахарова;
  • Менделеевская линия.

Помимо этого будет ограничено движение автомобилей по улице профессора Попова и по Аптекарскому проспекту. Ограничения начнутся 11 июня и продлятся до 14 июня. Ознакомиться с подробными схемами объезда можно на сайте комитета по транспорту.

Ранее мы писали, что пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из реанимации.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту

Теги: ограничение движения, съемки фильма
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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