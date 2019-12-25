Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге

В Петербурге вновь проходят съемки художественных фильмов, передает комитет по транспорту. На этот раз движение будет ограничено 12 июня с 10 утра до 22 часов вечера:
- Тифлисская улица;
- Площадь Академика Сахарова;
- Менделеевская линия;
- Биржевой проезд;
- Тифлисский переулок.
С 8 часов утра 11 июня до 22 часов вечера 12 июня:
- Тифлисская улица;
- Площадь Академика Сахарова;
- Менделеевская линия.
Помимо этого будет ограничено движение автомобилей по улице профессора Попова и по Аптекарскому проспекту. Ограничения начнутся 11 июня и продлятся до 14 июня. Ознакомиться с подробными схемами объезда можно на сайте комитета по транспорту.
Ранее мы писали, что пострадавших при тушении "Невской мануфактуры" пожарных выписали из реанимации.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту
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