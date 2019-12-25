Рогозин: Россия будет переходить к годовым экспедициям на МКС

В "Роскосмосе" оценили сроки орбитальных миссий для космонавтов.

Генеральный директор космической корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия будет переходить к годовым экспедициям на орбитальной Международной космической станции. Об этом специалист сообщил журналистам "Комсомольской правды".

Мы хотим переходить от полугодовых к годовым экспедициям. После Петра Дуброва пойдут и другие годовые экспедиции. Это важно. Это теперь будет поставлено на поток с соответствующей системой медико-биологических исследований. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что "первооткрывателем" таких экспедиций станет российский космонавт Петр Дубров. Ранее об этом же заявлял и Павел Власов, являющийся на момент интервью главой Центра подготовки космонавтов. Он упоминал о том, что сразу два члена "Союза МС-18" (Петр Дубров и Марк Ванде Хай) останутся на орбите больше, чем на шесть месяцев. Это связано с проведением съемок фильма "Вызов".

Также известно, что командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю вместе с участниками полета "Союза МС-19". Членами космического корабля станут актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Актриса Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма.

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