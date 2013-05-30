Актриса Юлия Пересильд отправится на МКС для съемок фильма

Старт запланирован на октябрь 2021 года.

Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на борт Международной космической станции для съемок фильма "Вызов". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Им составят компанию дублирующая актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин.

Согласно опубликованным данным, деятели культуры уже прошли медицинский осмотр. Специальная подготовка к полету должна начаться до 1 июня 2021 года. Она заключается в испытаниях на тренажерах для подготовки космонавтов. Также им предстоит совершить ряд парашютных прыжков.

Запуск запланирован на 5 октября 2021 года. Экипаж совместно с пилотом Галиной Каировой отправится с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз МС-19".

Отметим, фильм "Вызов" является совместной работой государственной корпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Ранее актер Павел Прилучный усомнился, что современное поколение способно на подвиги.

Фото: Instagram / Юлия Пересильд