Астронавт признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык

Шейн Кимброу назвал основные трудности пере отправкой в космос.

Астронавт США признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык. Представитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шейн Кимброу назвал самый сложный элемент во время подготовки к отправке на Международную космическую станцию. Об этом специалиста спросили в рамках онлайн-конференции, проводимой с борта МКС. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте NASA.

Наиболее тяжелым элементом подготовки, по крайней мере в рамках предыдущего полета, для меня лично было изучение русского языка. Мы все должны говорить по-русски, потому что мы летим на российском космическом корабле. Шейн Кимброу, астронавт NASA

Кимброу объяснил зрителям, для него изучение русского стало "настоящим испытанием". Он проводил на занятиях много часов, но к концу подготовки он мог "уверенно говорить" на русском языке, а также знал строение космического корабля, на котором его отправляли на орбитальную околоземную станцию. Кроме изучения нового языка астронавту нелегко дается разлука с близкими людьми.

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