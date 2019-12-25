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Астронавт признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык
Сегодня, 7:48
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lesjasap

Астронавт признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык

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Шейн Кимброу назвал основные трудности пере отправкой в космос.

Астронавт США признался, что перед полетом на "Союзе" ему нелегко дался русский язык. Представитель американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шейн Кимброу назвал самый сложный элемент во время подготовки к отправке на Международную космическую станцию. Об этом специалиста спросили в рамках онлайн-конференции, проводимой с борта МКС. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте NASA.

Наиболее тяжелым элементом подготовки, по крайней мере в рамках предыдущего полета, для меня лично было изучение русского языка. Мы все должны говорить по-русски, потому что мы летим на российском космическом корабле.

Шейн Кимброу, астронавт NASA

Кимброу объяснил зрителям, для него изучение русского стало "настоящим испытанием". Он проводил на занятиях много часов, но к концу подготовки он мог "уверенно говорить" на русском языке, а также знал строение космического корабля, на котором его отправляли на орбитальную околоземную станцию. Кроме изучения нового языка астронавту нелегко дается разлука с близкими людьми.

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Фото: Pixabay.com

Теги: nasa, космос, мкс, русский язык, союз, шейн кимброу
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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