Зонд "Вояджер-1" услышал гул межзвездного пространства

Аппарат находится за пределами Солнечной системы.

Зонд "Вояджер-1", который был запущен NASA в космос 40 лет назад, смог "услышать" звук межзвездного пространства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на kod.ru.

По данным издания, в 2012 году зонд вышел за пределы Солнечной системы, но продолжает отправлять на Землю сигналы. Так "Вояджер" смог зафиксировать плазменные волны, которые выражаются в постоянном гуле межзвездного газа.

Автор исследования Стеллы Окер пояснила, что гул очень слабый, так как находится в узкой полосе частот. Также она подчеркнула, что его присутствие постоянно и монотонно.

Специалист рассказала также, что с помощью зонда ученые смогли услышать, как звучат коронарные выбросы Солнца. По их словам, этот шум похож на раскаты грома.

Напомним, "Вояджер-1" был запущен в космос 44 года назад. Несмотря на срок работоспособности в 38 лет, зонд продолжает выполнять свою работу за пределами Солнечной системы. Аппарат работает на плутонии-238.

Ранее ракета-носитель "Роскосмоса" вывела на орбиту 36 британских спутников связи.

Фото: NASA