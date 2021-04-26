Ракета-носитель "Роскосмоса" вывела на орбиту 36 британских спутников связи

Запуск был посвящен 60-летию полета Гагарина.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно доставила на целевую орбиту все 36 спутников связи британской компании OneWeb, об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Сообщается, что аппарат снабжен разгонным блоком "Фрегат". Ракета стартовала с космодрома Восточный в 01:14 по московскому времени. Весь процесс занял порядка четырех часов. Этот запуск в "Роскосмосе" посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина.

По словам Рогозина, очень важно, чтобы молодое поколение обращало внимание на космическую сферу. Именно поэтому "Роскосмос" часто показывает трансляции запусков.

Чем больше мы занимаемся этой просветительской, образовательной работой, тем больше к нам приходит талантливой молодежи сначала в вузы, а потом уже и в отрасль. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Отметим, что это была первая трансляция "Роскосмоса", которая велась с использованием квадрокоптеров.

Ранее Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС.

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ



