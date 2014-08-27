Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Российский вице-премьер напомнил о том, что "Роскосмос" будет создавать национальную орбитальную станцию.

Российский вице-премьер Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на Международной космической станции. С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала "Россия-1". Ранее спикер говорил о том, что после 2025 года Москва планирует выйти из проекта МКС ради работы над собственной орбитальной станцией.

Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, могут привести к необратимым последствиям. Это нельзя допускать. Юрий Борисов, вице-премьер РФ

Ранее проблемах на российском сегменте МКС говорил журналист Владимир Соловьев. Он рассказал зрителям о том, что специалисты выявили технические проблемы на станции. В частности, там обнаружены трещины, через которые начал выходить воздух. Небольшая утечка продолжается даже после того, как трещины были загерметизированы.

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