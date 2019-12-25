Компания Илона Маска выиграла госконтракт с NASA.

Американская компания SpaceX будет доставлять астронавтов на Луну. Об этом на брифинге журналистам рассказала Кэти Лудерс, руководитель программы пилотируемых полетов NASA (Национального аэрокосмического агентства). По информации от эксперта, предприятие Илона Маска выиграло конкурс на государственный контракт по доставке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну. Кэти Лудерс, руководитель программы NASA

Напомним, что в финальном этапе соревнования принимали участие такие компании как Blue Origin (находящаяся под контролем миллиардера Джеффа Безоса) в объединении с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper, а также Dynetics. Выигравшая контракт SpaceX выполняет также пилотируемые полеты на МКС на корабле Crew Dragon. Сейчас фирма занимается строительством Starship для пилотируемых полетов за пределы нашей планеты.

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Видео: NASA