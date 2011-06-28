Муниципальный депутат Петербурга отправил письмо Илону Маску

Депутат пригласил основателя SpaceX в Северную столицу.

В День космонавтики, 12 апреля, муниципальный депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов написал письмо основателю компании SpaceX Илону Маску.

В письме чиновник рассказал, что в городе не хватает станций метро, а также пригласил его посетить Петербург. Кириллов пояснил, что Маск может дать мастер-класс для местных депутатов.

Для привлечения внимания чиновник решил отправить письмо и в Tesla, а также наклеил марки с Юрием Гагариным, которые купил и филателистов. Кириллов надеется, что послание дойдет до Маска и он дост ответ.

Ранее мы писали, что стартап Маска показал обезьяну, играющую в видеоигры силой мысли.

Фото: Pixabay