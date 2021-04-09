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Стартап Маска показал обезьяну, играющую в видеоигры силой мысли

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Пейджер смогла играть в компьютерный пинг-понг силой мысли.

Компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска показала ролик с девятилетней макакой Пейджер, которая научилась играть в видеоигры за счет вживленного в ее мозг специального чипа. Ролик опубликован на официальном сайте компании-разработчика. В кадре продемонстрировано, что животное за счет джойстика управляет в игре, в которой необходимо перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом.

После этого теста у Пейджер забрали джойстик и включили ей симулятор пинг-понга. В ней обезьяна смогла контролировать свои действия при помощи разума и вживленных нейронных сетей. 

Напомним, что Илон Маск рассказал в феврале о том, что его компания Neuralink вживила имплант обезьяне в череп. Разработкой таких устройств фирма занимается с 2017 года. В 2019 году проект провел презентацию своих разработок. Глава стартапа Макс Ходак объяснил, что мозговые чипы представляют из себя устройства с 3,1 тысячами микроэлектродов. Аппарат может в будущем позволить парализованным людям управлять гаджетами с помощью силы мысли.

В Австралии состоится первая в мире трансплантация бионического глаза.

Видео: YT / Neuralink

Теги: mindpong, neuralink, гаджеты, илон маск, наука, обезьяна
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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