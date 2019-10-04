Woke Studio представила робота-хирурга для имплантации чипа Neuralink

Компания Илона Маска разработала робота, а Woke Studio создала для него дизайн.

Woke Studio представила робота-хирурга, который на данный момент умеет выполнять единственную операцию - имплантировать в мозг человека чип Neuralink. Разработчики отметили, что большое внимание уделили дизайну, чтобы робот не получился пугающим для пациентов, а футуристичным. Ради стерильности аппарат создан в белом цвете, а подвижные части окрашены в черный.

На данный момент известно, что манипулятор робота движется по пяти осям одновременно, а также ориентируется на камеры и датчики. Он вводит иглу для имплантации чипа, который должен помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться к окружающей среде.

Высота робота составляет два метра при базе на крупном основании. Внутри расположен мощный компьютер, который управляет аппаратом.

Илон Маск заявил о готовности чипировать людей в течение года.

Видео: YouTube / Neuralink