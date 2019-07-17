Стартап Илона Маска Neuralink впервые представил проект "чтения мозгов"

Ученые будут вживлять чипы в людей в следующем году.

Компания Илона Маска поделилась первыми результатами своего "сверхсекретного" проекта. Хотя фирма была создана два года назад, ранее общественность не знала, чем именно занимается стартап Neuralink.

По словам Илона Маска, сотрудники проекта занимаются внедрением чипов в мозг человека. Благодаря разработке люди с параличом смогут мысленно писать сообщения, пролистывать смс на телефоне или интернет-страницах. Подобные технологии существовали и до Neuralink. Однако, разработчики хотят пойти дальше.

Это звучит довольно странно, но в конечном итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом комментирует создатель проекта

Исследователи надеются сделать процесс безопаснее. Они добиваются того, чтобы проводить операцию по вживлению можно было без наркоза. Сейчас технология тестируется на лабораторных крысах. Пресса отмечает, что работы могут вестись и на обезьянах, но подтверждения этому заявлению нет.

В 2020 году фирма хочет получить лицензию на испытания на живых людях.

Ранее Piter.tv писал о том, что ученые нашли способ обеспечить жизнь на Марсе.

Фото: Neuralink

Видео: YouTube/Neuralink