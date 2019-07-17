Ученые нашли способ обеспечить жизнь на Марсе

Исследователи придумали как сделать Марс пригодным для жизни. Для этого им придется изменить климат Красной планеты, сделать ее более комфортной для человека. Сейчас же находиться на Марсе без скафандра и кислородной системы невозможно.
Недавно ученые приблизились к решению проблемы. Об этом заявили авторы статьи из журнала Nature Astronomy. Представители Гарвардской школы технических и прикладных наук имени Полсона придумали способ выживания, связанный с созданием щитов.
Как известно, поверхность Марса частично покрыта льдом. Над этими пространствами можно возвести щит из специального аэрогеля и диоксида кремния. Такое покрытие создает твердый аналог земной атмосферы. Ученые добавили, что полученное новое вещество будет в толщину 2-3 сантиметра. Это позволит пропускать солнечный свет для фотосинтеза и блокировать опасные ультрафиолетовые лучи. Щит сможет поддерживать удобную для растений и животных температуру.
В будущем открытие позволит создавать под куполами целые искусственные экосистемы.
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Видео: YouTube/NASA Video
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