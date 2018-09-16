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"Окей, Google, прочитай стихотворение": произведения классиков озвучили российские знаменитости

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Произведения записывали поэт и рэп-музыкант ST, певицы Валерия и Manizha, юморист и телеведущий Александр Гудков и другие.

Пользователи голосового помощника Google Assistant смогут послушать произведения русских поэтов в исполнении знаменитостей. Об этом сообщил Google в своем официальном блоге.

Произведения русских классиков озвучили писатель Александр Цыпкин, поэт и рэп-музыкант ST, юморист и телеведущий Александр Гудков, актеры театра и кино Юрий Стоянов и Анатолий Белый, солист группы СБПЧ Кирилл Иванов, певицы Валерия и Manizha.

Для того, чтобы послушать произведения Фета, Пушкина, Блока, Цветаевой, Есенина, Лермонтова или Маяковского, нужно всего лишь сказать "Окей, Google, прочитай стихотворение".

Ранее в коде Google нашли русский мат.

Видео: Google

Теги: google, manizha, гудков, классики, поэты, стоянов
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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