"Окей, Google, прочитай стихотворение": произведения классиков озвучили российские знаменитости

Произведения записывали поэт и рэп-музыкант ST, певицы Валерия и Manizha, юморист и телеведущий Александр Гудков и другие.

Пользователи голосового помощника Google Assistant смогут послушать произведения русских поэтов в исполнении знаменитостей. Об этом сообщил Google в своем официальном блоге.

Произведения русских классиков озвучили писатель Александр Цыпкин, поэт и рэп-музыкант ST, юморист и телеведущий Александр Гудков, актеры театра и кино Юрий Стоянов и Анатолий Белый, солист группы СБПЧ Кирилл Иванов, певицы Валерия и Manizha.

Для того, чтобы послушать произведения Фета, Пушкина, Блока, Цветаевой, Есенина, Лермонтова или Маяковского, нужно всего лишь сказать "Окей, Google, прочитай стихотворение".

Ранее в коде Google нашли русский мат.

Видео: Google