Manizha рассказала о рецепте счастья

На фестивале "Акустика счастья" корреспонденты Piter.TV встретили Манижу и узнали о позитивной жизненной позиции певицы.

Популярность к Manizha пришла с платформы Инстаграм, где девушка создает интересные и емкие одноминутные музыкальные ролики и высокохудожественные фото-коллажи. Сейчас у девушки уже 5 альбомов и она частый гость самых крупных российских фестивалей музыки.

Все знают Манижу не только как талантливого музыканта, но и как жизнерадостного человека. А существует ли какой-то рецепт счастья и есть ли какие-то тайные "фишечки" поддержания хорошего настроения – мы спросили у певицы:

Нет у меня рецепта счастья, я пытаюсь его найти в состоянии здесь и сейчас, это самое сложное. Когда ты заставляешь свои мышцы улыбаться без причины, сами по себе. Когда ты понимаешь, что не все прекрасно и жизнь коротка, но нельзя тратить на это мысли. Нужно тратить на то, что ты здесь, и ты живой и неизвестно, сколько времени нам еще быть тут, но ты сегодня здесь и это прекрасно! Manizha, певица

Видео: Piter.TV