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В коде Google нашли русский мат

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Нецензурная лексика написана транслитом.

Пользователи Интернета нашли в рекламном ролике компании Google нецензурную русскую брань. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале организации.

В 57 секундном ролике Google приглашает на работу дизайнеров, инженеров-программистов, и специалистов по продажам. На 17 секунде зрители заметили в коде программиста слова "говно", "баребух", "сука" и другую нецензурную лексику, написанную транслитом.

Отметим, что видео было опубликовано 26 июня и до сих пор остается в открытом доступе.
Видео: Ютуб/ Google

Теги: google
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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