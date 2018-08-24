В коде Google нашли русский мат

Нецензурная лексика написана транслитом.

Пользователи Интернета нашли в рекламном ролике компании Google нецензурную русскую брань. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале организации.

В 57 секундном ролике Google приглашает на работу дизайнеров, инженеров-программистов, и специалистов по продажам. На 17 секунде зрители заметили в коде программиста слова "говно", "баребух", "сука" и другую нецензурную лексику, написанную транслитом.

Отметим, что видео было опубликовано 26 июня и до сих пор остается в открытом доступе.

Видео: Ютуб/ Google