Илон Маск заявил о готовности чипировать людей в течение года

Новейшие импланты позволят восстановить утраченные функции организма.

Предприниматель Илон Маск заявил, что в течение года его компания Neuralink готова чипировать человека. О внедрении новейшего импланта Маск рассказал на YouTube-канале Джо Рогана.

По словам предпринимателя, скоро его команда разработает специальный имплант, который позволит помочь мозгу восстановить утраченные слух, зрение или подвижность конечностей. Маск заверил, что чип сможет исправить любую проблему, связанную с повреждением мозга, а также успешно лечить болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Для работы во благо организму имплант установят под череп, соединят с мозгом посредством электродов, и после этого чип начнет выполнять функции того или иного органа.

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Видео: Joe Rogan Experience #1470 - Elon Musk / YouTube