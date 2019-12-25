В ближайшее время ученые проведут клинические испытания.

В Австралии состоится первая в мире трансплантация бионического глаза. Об этом рассказали представители Университета Монаша в Мельбурне. Они совершили прорыв в сфере офтальмохирургии. Благодаря применяемой технологии, пациент может полностью восстановить зрение.

Разработчики заявили, что вдохновлялись возможностями проекта Neuralink. Они разработали собственное устройство под названием Gennaris. Она состоит из микродиодов с камерами и беспроводным передатчиком.Техника имплантируется в мозг. Ученые смогли обойти поврежденные зрительные нервы. Сигналы сетчатки глава подаются напрямую Центральной нервной системе.

В настоящее время разработчики готовятся к проведению клинических испытаний. Первым удачным опытом по имплантации Gennaris стал эксперимент на овцах. Животным вернули зрение на три тысячи часов. При этом бионика не навредила здоровью испытуемых, а отторжения зафиксировано не было.

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