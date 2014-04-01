Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

Во время летных испытаний компании SpaceX космический корабль Starship вновь разбился при приземлении. Прототип предназначен для миссий на планету Марс, информирует агентство ТАСС.
Испытания проводились во вторник, 30 марта, в штате Техас при густом тумане. В течение нескольких минут Starship поднялся на высоту десяти километров. Инженеры планировали, что далее начнется спуск корабля на площадку, которая располагается вблизи старта. Но испытания потерпели неудачу, и Starship разбился при приземлении.
Сегодняшние неудачные испытания ракеты Starship стали четвертыми подряд.
Ранее Рогозин ответил на предложение Маска сбросить на Марс термоядерные заряды.
Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все