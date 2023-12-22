Маск назвал срок, за который человечество колонизирует галактику

Американец призвал задуматься об истории Вселенной.

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск передоложил, что человеческой цивилизации необходимо продержаться еще около одного миллиона лет для того, чтобы успешно колонизировать галактику. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе своего выступления на мероприятии, организованном институтом Майкла Милкена в Лос-Анджелесе.

Если бы мы продержались как цивилизация 1 миллион лет, было бы невероятно, мы были бы в каждой части галактики. Илон Маск, бизнесмен

Исходя из данных о начале письменности на земле, приглашенный гость отметил, что человеческая цивилизация существует всего лишь 5,5 тысячи лет. Этот факт заставляет его задуматься о возможном существовании инопланетных существ.

Маск назвал нелегальную иммиграцию "рецептом катастрофы" для США.

Фото и видео: YouTube / Farzad