Маск назвал срок, за который человечество колонизирует галактику

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск передоложил, что человеческой цивилизации необходимо продержаться еще около одного миллиона лет для того, чтобы успешно колонизировать галактику. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе своего выступления на мероприятии, организованном институтом Майкла Милкена в Лос-Анджелесе.
Если бы мы продержались как цивилизация 1 миллион лет, было бы невероятно, мы были бы в каждой части галактики.
Илон Маск, бизнесмен
Исходя из данных о начале письменности на земле, приглашенный гость отметил, что человеческая цивилизация существует всего лишь 5,5 тысячи лет. Этот факт заставляет его задуматься о возможном существовании инопланетных существ.
Маск назвал нелегальную иммиграцию "рецептом катастрофы" для США.
Фото и видео: YouTube / Farzad
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