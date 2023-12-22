Маск назвал нелегальную иммиграцию "рецептом катастрофы" для США

Бизнесмен оценил ситуацию с незаконными мигрантами в США.

Нелегальное попадание на территорию США огромного количества непроверенных мигрантов - это "рецепт катастрофы" для страны. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе своего выступления на мероприятии, организованном институтом Майкла Милкена в Лос-Анджелесе. Он заметил, что выступает за ускорение процесса легальной миграции в страну, но при сохранении безопасности южной государственной границы.

При этом можно очень просто перемахнуть через южную границу. Это очень просто. Я сам посетил нашу границу, чтобы понять, что там происходит, это пропаганда или это правда. Я поехал туда и понял: о, это правда. Окей, это безумие Илон Маск, бизнесмен

Иностранный миллиардер охарактеризовал легальную иммиграцию в США как "кафкианский, долгий, странный процесс".

Маск: человечество может найти признаки инопланетных цивилизаций.

Фото и видео: YouTube / Farzad