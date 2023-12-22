Маск: человечество может найти признаки инопланетных цивилизаций

Илон Маск назвал людей "крошечной свечой во тьме".

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск не исключает того, что человечество может найти то, что оставили после себя "давно ушедшие инопланетные цивилизации". Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе своего выступления на мероприятии, организованном институтом Майкла Милкена в Лос-Анджелесе.

Мы можем найти то, что осталось от давно ушедших инопланетных цивилизаций. Если физика верна, то Вселенной около 13,8 млрд лет, а Земле около 4,5 млрд лет. <...> Если мы продержимся как цивилизация миллион лет, это будет невероятно. Мы бы тогда, вероятно, были в каждой части галактики. Илон Маск, предприниматель

Дополнительно гость встречи прокомментировал периодически звучащие в мировом сообществе высказывания о том, что "инопланетяне находятся среди нас". Илон Маск заявил, что лично он не видел доказательств существования таких внеземных разумных существ. Глава SpaceX заметил, что много людей, которые верят в то, что инопланетяне присутствуют на Земле, также считают, что США не были на Луне. Бизнесмен призвал осознавать человеческую цивилизацию лишь как крошечную свечу во тьме. Он призвал людей сделать все от себя зависящее для того, чтобы эта свеча не погасла.

Дуров заявил, что поддерживает инновации Маска в X.

Фото и видео: YouTube / Farzad