Дуров заявил, что поддерживает инновации Маска в X

Россиянин оценил работу Илона Маска по развитию соцсетей.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что поддерживает те инновации и инициативы, которые предлагает иностранный предприниматель Илон Маск для развития социальной сети X. Россиянин пояснил, что его команде понравился факт того, что бывшую социальную сеть Twitter приобрел именно основатель компаний SpaceX и Tesla. Эксперт пояснил, что не может ответить на вопрос о том, хорошо ли такое решение Маска уделять так много времени соцсетям для всего человечества, однако для развития этой отрасли и индустрии эта новость точно стала хорошей.

Мы сочли это отличным достижением по ряду причин. Первая причина - это просто инновации. Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации. Павел Дуров, бизнесмен

Напомним, что 27 октября 2023 года Маск закрыл сделку на сумму 44 миллиарда долларов по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью. После покупки американский бизнесмен провел массовые увольнения сотрудников. В результате штат сократился с 7,5 тысяч человек до примерно 2 тысяч. В конце ноября прошлого года предприниматель заявил сотрудникам соцсети, что дальнейших увольнений в планах у руководства нет.

Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson