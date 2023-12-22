Дуров рассказал, как Цукерберг пытался позаимствовать его идеи

Россиянин вспомнил о встрече с основателем известной соцсети.

Основатель мессенджераTelegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что создатель социальной сети Facebook* Марк Цукерберг пытался позаимствовать его идеи. Гость шоу рассказал, как они с иностранным коллегой обманули друг друга. Эта встреча между предпринимателями состоялась более десяти лет назад, когда Павел дуров все еще проживал на территории России и занимался развитием соцсети "Вконтакте". Марк Цукерберг спросил у Павла Дурова о том, не собирается ли он выходить на "глобальный уровень", а россиянин поинтересовался у американца, не думает ли он об экспансии на тот внутренний рынок, который "ВКонтакте" считала своим. Оба бизнесмена заверили друг друга в отсутствии таких амбиций.

Это была интересная встреча. Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, что я сказал, что мы сделали. Это было смешно. Спустя две-три недели каждый из нас именно этим и занялся. Павел Дуров, бизнесмен

* Деятельность социальной сети Facebook запрещена в России как экстремистская и террористическая.

Дуров заявил о большом давлении Apple и Google на Telegram.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson