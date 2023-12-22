Дуров заявил о большом давлении Apple и Google на Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что такие корпорации как Apple и Google, а не национальные правительства, оказывают большое давление на работу его приложения. Российский бизнесмен заметил, что эти компании ясно дают понять технологическим продуктам о том, что если руководители не захотят соблюдать их правила, то они просто удалят Telegram из своих онлайн-магазинов и продукт станет недоступен для скачивания на устройства пользователей.
Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне.
Павел Дуров, бизнесмен
Число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
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