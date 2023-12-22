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Число пользователей Telegram может составить 1 млрд человек в 2024 году

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Павел Дуров рассказал о работе над развитием мессенджера.

Основатель мессенджераTelegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что количество пользователей его приложения в течение года может перейти отметку в один миллиард человек. Речь идет о ежемесячном показателе активности пользователей. Российский бизнесмен отметил, что он считает, что его команда отлично справляется с работой.

Мне нравится управлять своей компанией так, как она есть. Кто знает, что ждет нас в будущем. Но на данный момент я считаю, что мы отлично справляемся с Telegram, 900 миллионов пользователей. Возможно, через год мы перешагнем отметку...

Павел Дуров, бизнесмен

Дуров рассказал, что не стал вести бизнес в США из-за нападения и внимания от ФБР.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson 

Теги: telegram, павел дуров, соцсети, такре карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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