Дуров рассказал, что не стал вести бизнес в США из-за нападения и внимания от ФБР

Бизнесмен рассказал историю о нападении на него и попытке спецслужб США завербовать его инженера.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не стал вести бизнес на территории США из-за нападения на него в Сан-Франциско и пристального внимания со стороны Федерального бюро расследований и местной службы безопасности. Гость программы заметил, что предполагал, что город станет для него тем местом, где ему стоит находиться. Это связано с тем, что многие технологические компании располагаются в нем или в окрестностях.

Произошли две вещи, которые заставили нас задуматься дважды. Одна вещь довольно очевидна. Я был в Сан-Франциско и на меня напали на улице <...>, я возвращался в 8 часов вечера в свой отель, и на меня напали на улице. Это единственная страна, где на меня напали на улице. Павел Дуров, бизнесмен

Павел Дуров отметил, что трое напавших "крупных парней" не ожидали от жертвы того, что он окажет им сопротивление при попытке отобрать ими мобильное устройство. Россиянин заметил, что он ранее много путешествовал, поэтому такое нападение стало для него шоком. Дополнительно спикер упомянул о попытке спецслужб США завербовать его технического сотрудника.

Разработчик Павел Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson