Пуск осуществлен с космодрома на мысе канаверал.

Американская компания SpaceX осуществила в США запуск ракеты со спутниками для сети Starlink. Трансляция ведется на официальном сайте оператора. Известно, что космические аппараты в количестве 60 объектов на орбиту Земли направила ракета-носитель Falcon 9.

Старт произведен с площадки на мысе Канаверал в штате Флорида в 03:13 часов по местному времени (Восточного побережья США) или в 11:13 по московскому времени. Представители SpaceX надеются вернуть первую ступень ракеты-носителя. Через несколько минут после запуска она должна приземлиться на плавучую платформу в акватории Атлантического океана.

Напомним, что изначально запуск ракеты был запланирован на 9 марта, но за несколько часов до этого миссию перенесли из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался на испытаниях.

Видео: YouTube / NASASpaceflight