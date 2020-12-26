Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался на испытаниях

Инцидент произошел во время приземления космического корабля.

Прототип ракеты Starship от американской компании SpaceX взорвался на испытаниях. Компания-оператор вела прямую трансляцию с места событий. По данным экспертов, инцидент произошел при приземлении после испытательного полета на высоту в десять километров. Известно, что ракета была запущена с площадки в штате Техас. На пятой минуте миссии космический аппарат преодолел заданную высоту, затем развернулся в воздухе, начал лететь горизонтально, а после - снижаться.

Ведущий трансляции рассказал зрителям, что в этот раз компания тестировала стабилизационные способности аппарата на этапе сверхзвукового полета. В частности испытывались закрылки на возможность поддержания положения Starship. Корабль принял вертикальное положение в 1,5 км над Землей. Однако это все равно не уберегло его от взрыва. В общей сложности полет продолжался 6 минут 26 секунд.

Мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно .., надо еще немного поработать над приземлением заявление ведущего

По словам эксперта, основной задачей компании было достичь контроля над космическим кораблем при сверхзвуковом возвращении. Она была достигнута.

SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки Starlink.

Видео: SpaceX