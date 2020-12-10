Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

Илон Маск считает запуск успешным.

Прототип корабля Starship американской компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляция события велась на официальном сайте оператора испытаний. Известно, что объект стартовал с полигона в районе Бока-Чика в 17:45 вечера 9 декабря по времени восточного побережья США (01:45 ночи 10 декабря по московскому времени). Спустя пять минут корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавно спускаться. Прототип взорвался при при касании с асфальтированной площадкой.

Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления Илон Маск, основатель SpaceX

На кадрах трансляции заметно, что Starship опустился на площадку не ровно вертикально. В Twitter-аккаунте специалисты объяснили, что на объкете ракетный двигатель Raptor аварийно прекратил работу.

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Видео: SpaceX