SpaceX перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки Starlink

Причиной незапуска стала непогода в месте возвращения частей ракеты-носителя.

Американская компания SpaceX из-за неблагоприятных погодных условий перенесла на неопределенный срок запуск новой группировки Starlink. Об этом специалисты написали в собственном Twitter-компании. Спутники в космос должна была направить ракета-носитель Falcon 9.

Запланированный на завтра запуск Starlink не состоится из-за плохой погоды в районе возвращения первой ступени ракеты и головного обтекателя ракеты сообщение SpaceX

Эксперты отметили, что непогода в данной локации будет сохраняться в течение нескольких дней. Следующая дата запуска ракеты со спутниками будет объявлена дополнительно, как только ее утвердят.

Напомним, что ранее запуск околоземных спутников группировки был перенесен с четверга на пятницу из-за предполагаемых проблем при возвращении.

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