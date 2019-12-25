Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink ограничат 600 км

Ученые нашли выход из проблемы, связанной с негативной работой обсерваторий из-за расположения спутников.

Высоту орбит спутниковых группировок из-за американской сети Starlink ограничат 600 км. Такое предложение опубликовали члены астрономического общества США. Специалисты отметили, что благодаря такому решению получится уменьшить негативные воздействия аппаратов на наблюдения за космическим пространством.

Если спутники будут оставаться на высоте до 600 километров, их негативное влияние на астрономические наблюдения в самые темные часы ночи будет ограничено сообщение американских ученых

Специалисты объяснили, что если спутники Starlink будут расположены выше, как предлагает компания OneWeb (на высоте в 1200 км), то тогда эти объекты будут видны всю ночь в летнее время, а также практически всю ночь зимой. Это негативно скажется на работе оптических обсерваторий.

Напомним, что спутники Starlink от компании SpaceX должны обеспечить население планеты дешевым высокоскоростным интернетом.

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