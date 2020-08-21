"Роскосмос" объявил конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты "Амур"

Эскизный проект должен быть готов к декабрю текущего года.

Государственная корпорация "Роскосмос" объявила конкурс на создание эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя среднего класса "Амур". Эксперты уточнили, что объект будет работать на сжиженном природном газе. При этом специалисты намерены возвращать первую ступень на Землю после отправки в космос.

Создание на космодроме Восточный космического ракетного комплекса с ракетой-носителем среднего класса на сжиженном природном газе техническое задание проекта

Напомним, что опытно-конструкторская работа по данной ракете будет называться "Амур-СПГ". Срок изготовления эскизного проекта заявлен до 21 декабря 2020 года. Начальная стоимость государственного тендера - 407 млн рублей.

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Видео: Youtube/Роскосмос ТВ