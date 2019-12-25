Ракеты SpaceX оказались бесплатными для Маска

Илон Маск рассказал, что первые два пуска окупают третий запуск многоразовой первой ступени ракеты Falcon 9.

Ракеты SpaceX оказались бесплатными. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава американской компании Илон Маск. Предприниматель объяснил экономическую выгоду, которую приносит многоразовое использование первой ступени тяжелой ракеты-носителя Falcon 9.

Возвращение ступени Falcon 9 снижает полезную нагрузку менее чем на 40%, а подготовка к новому старту составляет менее 10% стоимости новой ступени Илон Маск, глава SpaceX

Предприниматель отметил, что начиная с третьего пуска первая ступень ракеты-носителя фактически оказывается бесплатной для компании. Первые два полета окупают производство ступени, на которую приходится большая часть трат.

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