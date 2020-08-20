Дизайн интерьера корабля "Орел" захотели привести к трендам

Разработчики сделают "Орел" более современным для космонавтов.

Дизайн интерьера российского космического корабля "Орел" захотели привести к трендам. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" Владимир Пирожков. Специалист отметил, что разработчики хотят, чтобы корабль больше соответствовал современным модным трендам.

Мы планируем в ближайшее время начать новый этап работы с Роскосмосом и, возможно, мы примем участие в доработке интерьера "Орла" совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" Владимир Пирожков, директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика"

Специалист напомнил, что ранее "Кинетика" работала над антропогенными элементами, с которыми будет взаимодействовать человек. Речь идет о дизайне кресел, быстросъемных панелях, обивок, ассенизационно-санитарным устройствах.

Напомним, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил расписать российские космические корабли под гжель и хохлому.

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Видео: YouTube / Юрий Костин