Самостоятельно корабль не сможет долететь до астероидов.

Новый российский космический корабль "Орел" сможет летать к Марсу. Об этом в интервью журналистам "Русского космоса" рассказал главный конструктор проекта Игорь Хамиц. Эксперт объяснил, что "Орел" не сможет самостоятельно добираться до астероидов. Однако в составе межпланетного комплекса корабль может попасть на красную планету.

Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако, полет может быть осуществлен в составе астероидного комплекса, как и полет к Марсу Игорь Хамиц, главный конструктор "Орла"

Специалист рассказал, что основной задачей "Орла" станет обеспечение пилотируемых миссий к Луне. Также техническое задание корабля предусматривает транспортировку экипажа на борт Международной космической станции.

В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел".