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Космический корабль "Орел" сможет летать к Марсу
Сегодня, 12:33
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lesjasap

Космический корабль "Орел" сможет летать к Марсу

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Самостоятельно корабль не сможет долететь до астероидов.

Новый российский космический корабль "Орел" сможет летать к Марсу. Об этом в интервью журналистам "Русского космоса" рассказал главный конструктор проекта Игорь Хамиц. Эксперт объяснил, что "Орел" не сможет самостоятельно добираться до астероидов. Однако в составе межпланетного  комплекса корабль может попасть на красную планету.

Техническим заданием миссия полета к астероидам не предусмотрена. Однако, полет может быть осуществлен в составе астероидного комплекса, как и полет к Марсу

Игорь Хамиц, главный конструктор "Орла"

Специалист рассказал, что основной задачей "Орла" станет обеспечение пилотируемых миссий к Луне. Также техническое задание корабля предусматривает транспортировку экипажа на борт Международной космической станции.

В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел".

Теги: игорь хамиц, космос, марс, орел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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