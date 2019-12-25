"Орел" получит частично композитный корпус. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого космического корабля нового поколения Игорь Хамиц. Специалист получил должность в июне 2020 года. На пост его назначил "Роскосмос".
Мне не очень бы хотелось углубляться в тему поставщиков, это достаточно больной вопрос, причем не только для космической отрасли
Игорь Хамиц, главный конструктор космического корабля "Орел"
Эксперт добавил, что бывшая "Федерация" (сейчас - "Орел") будет иметь двигательный отсек, созданный из композитных материалов. Корпус жилого отсека возвращаемой части аппарата будет изготовлен из металла.
В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел".
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