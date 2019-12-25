Игорь Хамиц рассказал, из каких материалов будет изготовлен корпус нового космического корабля.

"Орел" получит частично композитный корпус. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого космического корабля нового поколения Игорь Хамиц. Специалист получил должность в июне 2020 года. На пост его назначил "Роскосмос".

Мне не очень бы хотелось углубляться в тему поставщиков, это достаточно больной вопрос, причем не только для космической отрасли Игорь Хамиц, главный конструктор космического корабля "Орел"

Эксперт добавил, что бывшая "Федерация" (сейчас - "Орел") будет иметь двигательный отсек, созданный из композитных материалов. Корпус жилого отсека возвращаемой части аппарата будет изготовлен из металла.

В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел".