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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы

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Они поблагодарили тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма.

Экипаж Международной космической станции отправил трогательное поздравление с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В опубликованном "Роскосмосом" видеообращении космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге предков.

"Почти не осталось в живых свидетелей тех страшных событий. Наша святая обязанность — хранить эту память"

Сергей Рыжиков

Особой честью для экипажа стало доставление на орбиту копии Знамени Победы — символа триумфа советского народа. Космонавты отметили, что даже находясь в 400 километрах от Земли, они чувствуют свою связь с праздником, который объединяет всех россиян. Видеообращение с орбиты стало одним из самых трогательных моментов празднования юбилея Победы.

Ранее Piter.TV сообщал, что парад ретроавтомобилей прошёл на Дворцовой площади в День Победы.

Видео: Telegram / Роскосмос

Теги: день победы, космонавты, роскосмос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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