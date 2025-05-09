Парад ретроавтомобилей прошёл на Дворцовой площади в День Победы

На машинах проехали ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Сразу после военного парада на Дворцовой площади Санкт-Петербурга стартовал торжественный автопробег ретроавтомобилей, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Колонна из более чем 100 единиц исторической техники проехала по Невскому проспекту до площади Восстания, символизируя связь поколений защитников Отечества.

Все представленные автомобили были бережно восстановлены специалистами фонда "Ленрезерв". С 15:00 до 20:00 уникальная коллекция военной и гражданской техники времен Великой Отечественной войны будет доступна для осмотра на Дворцовой площади.

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Видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ