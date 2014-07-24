В честь Дня Победы "Лахта Центр" украсила праздничная подсветка

Увидеть её можно будет до 5 утра 11 мая.

С 8 по 11 мая главный небоскреб Северной столицы — Лахта Центр — будет освещен праздничной подсветкой в честь 80-летия Великой Победы. Специальное световое оформление можно увидеть каждую ночь с 21:30 до 5:00 утра.

Традиционная патриотическая подсветка одного из самых узнаваемых зданий Петербурга стала частью городских торжеств, посвященных Дню Победы. В эти дни фасады комплекса окрасятся в цвета георгиевской ленты и другие символичные сочетания, напоминая о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Лахта Центр присоединяется к всероссийским празднованиям и приглашает петербуржцев и гостей города полюбоваться ночной иллюминацией, которая особенно эффектно смотрится с набережных и центральных улиц Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что Александр Беглов поздравил петербуржцев с 80-летием Великой Победы.

Видео: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр