Александр Беглов поздравил петербуржцев с 80-летием Великой Победы

Он отметил, что непокорённый Ленинград вдохновлял страну своим примером, мужеством защитников и жителей.

Сегодня, 9 мая, Россия празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился с торжественной речью к ветеранам, блокадникам и всем жителям города, выразив "безмерную благодарность" поколению победителей.

"Дорогие ветераны! Вы доказали, что самая страшная сила не может победить тех, кто сражается за свою Родину, за правду и свободу. 80 лет назад наши отцы, деды и прадеды победили в самой жестокой войне, разбили сильного и коварного врага. Низкий поклон, безмерная благодарность всем, кто приближал Победу своими ратными и трудовыми подвигами. Вечная память, павшим в боях за свободу и независимость нашего Отечества. Слава нашим ветеранам!" Александр Беглов

В 14:00 на Невском проспекте стартует шествие "Бессмертного полка", которое, по прогнозам, соберет около 1 миллиона участников. Завершится день праздничным салютом у Петропавловской крепости.

Ранее Piter.TV сообщал, что в День Победы хажглись факелы Ростральных колонн.

Видео: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова