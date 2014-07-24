Ростральные колонны Петербурга зажглись в честь 80-летия Победы

Сегодня утром на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге торжественно зажглись огни Ростральных колонн в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает 78.ru, факелы будут гореть в два этапа: с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00, в том числе во время праздничного салюта.
Традиция зажигать огни на Ростральных колоннах сохраняется в особо торжественных случаях и во время важных городских и всероссийских праздников. В этот день Петербург отмечает юбилей Победы масштабными мероприятиями: парадом на Дворцовой площади, шествием "Бессмертного полка" и другими памятными акциями. Завершится празднование вечерним салютом у стен Петропавловской крепости.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге не планируют ограничивать интернет на День Победы.
Видео: 78.ru
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