В Петербурге не планируют ограничить интернет на День Победы

Ранее появилась информация, что мобильный интернет завтра будет ограничен во всей европейской части России.

Оперативный штаб Санкт-Петербурга не планирует вводить ограничения на работу мобильного интернета и связи в период проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая "Деловому Петербургу" сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

Ранее городской центр управления парковками предупреждал о возможных перебоях с мобильным интернетом во время репетиций и в день Парада Победы из-за повышенной нагрузки на сети. Аналогичное заявление делал и аэропорт Пулково, отметив вероятность временных сбоев связи в праздничные дни. Однако власти подчеркивают, что специальных ограничений вводить не будут, а возможные неудобства будут носить временный характер.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге огласили приговор группе мошенников, которые обманули 12 человек через интернет.

Фото: Pxhere