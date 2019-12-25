"Зенит" дважды упустил преимущество и сыграл вничью с "Ростовом"

"Зенит" не удержал победу над "Ростовом" в домашнем матче чемпионата.

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на домашнем поле завершилась со счетом 2:2. Несмотря на потерю очков, команда сохранила лидерство в турнирной таблице, опережая московское "Динамо" по дополнительным показателям.

Первым счет открыл защитник "Зенита" Дуглас Сантос, отличившийся на 15-й минуте. На 53-й минуте Кевин Андраде отправил мяч в собственные ворота, позволив ростовчанам сравнять счет. Однако уже на 58-й минуте Луис Энрике вновь вывел петербуржцев вперед. Окончательный результат на 83-й минуте установил Иван Комаров.

С первых минут в составе "Зенита" играл нападающий Александр Соболев, лучший бомбардир РПЛ. Ранее его не включили в состав сборной России по состоянию здоровья.

Ничья прервала серию из шести побед петербургского клуба в чемпионате. Сейчас у "Зенита" 31 очко. "Ростов" набрал 19 очков и занимает шестое место. При этом ростовская команда не проигрывает в пяти матчах под руководством Дмитрия Кириченко.

В следующем, 15-м туре "Ростов" 20 ноября примет самарские "Крылья Советов", а "Зенит" 21 ноября сыграет на выезде с казанским "Рубином".

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV