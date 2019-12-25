Образцы проходят испытания.

В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал советник генерального директора холдинга "Технодинамика" Сергей Хурсевич. Специалист добавил, что в настоящее время образцы проводят испытания.

По парашютной системе для корабля "Орел" опытно-конструкторская работа будет окончательно завершена, когда завершатся испытания в составе объекта. Сейчас эта система на очень высокой стадии готовности Сергей Хурсевич, советник гендиректора "Технодинамики"

Эксперт добавил, что опытные образцы еще не применялись.

Напомним, что ранее космический корабль "Орел" носил название "Федерация". Он необходим для полетов на Луну. разработка корабля ведется с 2009 года. Первый испытательный пуск в беспилотном варианте был намечен на 2015 год, а первый пилотируемый - в 2018 году. Однако планы сдвинулись.

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