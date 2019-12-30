Робота-пилота корабля "Орел" сделают похожим на человека

Он будет меньше, легче и "визуально приятнее" робота Федора.

Робота-андроида проекта "Испытатель", который будет управлять российским космическим кораблем "Орел", сделают похожим на человека. Он будет меньше, легче и "визуально приятнее" робота Федора, летавшего на МКС. Об этом пишет ТАСС.

Нового робота будут звать Артем (ARTEM — Automatic Research and Testing Machine). Он будет иметь более обтекаемую, чем у Федора, конструкцию. У него будет больше пластических элементов, которые смогут сгибаться во время движений. Разработчики не исключили, что андроида покроют тканевой защитой. Окончательный облик Артема будет определен после подписания контракта между НПО "Андроидная техника" и компанией Роскосмос.

Первый полет на новом пилотируемом транспортном корабле "Орел" запланирован на 2025 год. По поручению президента России Владимира Путина, испытания начнутся в 2023 году.

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